Acqua in Sardegna | piano da 223 milioni per fermare la privatizzazione

In Sardegna, un nuovo piano finanziario di 223 milioni di euro è stato approvato per impedire la privatizzazione dell’acqua. La decisione è stata presa a Nuoro, con l’obiettivo di salvaguardare la gestione pubblica del servizio idrico e rimborsare gli aiuti di Stato ricevuti nel 2012. La misura mira a rafforzare la posizione delle autorità locali contro eventuali interventi di privatizzazione nel settore.

A Nuoro si è decisa la linea per proteggere la gestione pubblica del servizio idrico sardo, attraverso un piano finanziario volto a rimborsare gli aiuti di Stato ricevuti nel 2012. I vertici di Abbanoa hanno presentato ai sindaci della Comunità montana del Nuorese, tra cui i rappresentanti di Nuoro e Mamoiada, una strategia complessa per evitare che le normative di Bruxelles impongano una gara internazionale e la conseguente privatizzazione delle risorse idriche dell’isola. La sfida che l’azienda deve affrontare entro la fine di luglio 2026 riguarda la restituzione di una somma pari a 187 milioni di euro alla Regione Sardegna. Questa cifra rappresenta il recupero degli aiuti concessi nel 2012 per garantire la sopravvivenza della società.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acqua in Sardegna: piano da 223 milioni per fermare la privatizzazione Irlanda, piano da 600 milioni per fermare il caos dei carburantiIl governo irlandese ha varato un piano di interventi fiscali da circa 600 milioni di dollari per mitigare l’impatto dei costi energetici, dopo che... Leggi anche: Fiumi “in ordine”, parte il piano da 13 milioni: agricoltori in campo come custodi dell’acqua