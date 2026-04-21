Sarah Toscano è uno di quei volti che, nel giro di pochi anni, sono passati dall’essere promesse emergenti a protagonisti di primo piano dello spettacolo italiano. Cantante, vincitrice di talent e oggi anche attrice, la giovane artista pavese sta vivendo una fase di forte crescita, segnata da successi importanti e da nuove sfide professionali. A soli vent’anni, il suo nome è già legato a tappe fondamentali della musica italiana recente, ma è con il debutto nel cinema che la sua carriera sembra aver imboccato una nuova direzione, attirando l’attenzione anche del pubblico internazionale. Dalla musica al cinema. Prima ancora di arrivare sul set Toscano si era già fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla vittoria ad Amici nel 2023 e alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2025 con il brano Amarcord.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sarah Toscano, chi è la protagonista del successo Netflix "Non abbiamo bisogno di parole"

Sarah Toscano - Atlantide (from the Netflix film Non abbiam bisogno di parole)

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