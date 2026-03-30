Durante l’evento di presentazione di un nuovo film italiano distribuito da Netflix, l’attrice protagonista ha partecipato a una performance musicale. A un certo momento, ha interpretato il suo nuovo singolo inedito intitolato

A un certo punto della presentazione del nuovo film italiano di Netflix, Sarah Toscano ha cantato il suo nuovo inedito. Si intitola Atlantide ed esce il 3 aprile. Ed è anche la colonna sonora del suo primo film come attrice. Da protagonista. Eccola, nel video che vedete qui sopra, che, a sorpresa, si esibisce dal vivo con il suo nuovo singolo. Che esce in tutte le radio e le piattaforme insieme a Non abbiamo bisogno di Parole. Dal palco al set, il salto è stato più breve del previsto per Sarah. Partita da Vigevano a diciotto anni, vince Amici nel maggio 2024. Da lì in poi è un filo che non si spezza mai: la Mostra del Cinema di Venezia, la Milano Fashion Week, il palco dei Black Eyed Peas come opening act, Sanremo 2025 con Amarcord. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alla presentazione del film di cui è protagonista - Non abbiamo bisogno di parole - Sarah Toscano canta il nuovo singolo Atlantide: video

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