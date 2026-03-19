Elettra Lamborghini è stata annunciata come co-conduttrice della prossima Eurovision 2026, evento trasmesso dalla Rai. La cantante, sorpresa dall’annuncio, ha dichiarato di non esserne a conoscenza prima dell’annuncio ufficiale. La comunicazione è stata fatta attraverso un messaggio in cui la stessa Lamborghini ha risposto a una domanda sulla sua partecipazione come conduttrice dell’Eurovision.

Elettra Lamborghini sarà la co-conduttrice per la Rai della diretta italiana dell’Eurovision Song Contest 2026. La cantante, al cui fianco ci sarà Gabriele Corsi, ha avuto la conferma ufficiale durante la conferenza stampa di Canzonissima, programma condotta da Milly Carlucci e di cui lei è una delle protagoniste. “Mi era arrivata voce, non mi aspettavo fosse confermato, dico la verità. Evidentemente lo è, quindi mi dovrò preparare”, ha detto la Lamborghini, sorpresa dall’annuncio in diretta. Elettra Lamborghini all'Eurovision 2026 Elettra Lamborghini sorpresa dall'annuncio Elettra Lamborghini al fianco di Gabriele Corsi Tutto sull'Eurovision 2026 Elettra Lamborghini all’Eurovision 2026 L’annuncio, dunque, è arrivato in diretta e, a quanto pare, inaspettato: Elettra Lamborghini sarà la co-conduttrice dell’Eurovision 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Elettra Lamborghini co-conduttrice Rai per Eurovision 2026, cantante sorpresa dall'annuncio: "Non lo sapevo"

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