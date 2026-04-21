A Santarcangelo si è tenuto DiscoBorgo, un evento che ha attirato circa 10 mila persone nel centro storico. Le strade della città sono state animate da un afflusso continuo di visitatori che hanno partecipato alla serata, riempiendo locali e negozi. La manifestazione ha portato un notevole afflusso di pubblico, creando un’atmosfera vivace e movimentata nel cuore del paese.

Circa 10 mila persone hanno animato il cuore di Santarcangelo durante la serata di DiscoBorgo, trasformando le vie del centro storico in un flusso costante di movimento. L’evento ha una partecipazione che va oltre il semplice numero, con un pubblico composto da giovani, famiglie e bambini che hanno condiviso gli spazi tra musica e ballo. Il motore economico del centro: quando l’evento diventa indotto reale. Il successo di DiscoBorgo non si misura solo nelle presenze, ma nella capacità di generare ricavi immediati per il tessuto commerciale locale. La dinamica osservata è quella di un pubblico che non è rimasto statico nelle piazze principali, ma ha attraversato i vicoli, entrando nei negozi e fermandosi nei locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santarcangelo esplode con DiscoBorgo: 10 mila persone e affari pieni

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