Il 26 gennaio 2026, nei 14 Comuni che costituiscono l’area metropolitana, sono state censite oltre 10.000 persone senza dimora di almeno 18 anni. Tra queste, una delle città con il minor numero di persone senza casa è Reggio. I dati sono stati raccolti attraverso un monitoraggio ufficiale condotto nell’ambito delle attività di rilevazione.

I dati nazionali del report dell'Istat divulgati oggi. La città dello Stretto registra 31 persone, 14 in strada Il numero delle persone senza dimora, di almeno 18 anni di età, rilevate il 26 gennaio 2026 nei 14 Comuni centro di Area metropolitana è pari a 10.037 individui. Tra questi, 5.563 persone (55,4 per cento) erano ospitate nelle strutture di accoglienza notturna. Le ulteriori 4.474 persone (44,6 per cento) sono state conteggiate in strada, in spazi pubblici o in sistemazioni di fortuna. È quanto emerge dal rapporto Istat “Le persone senza dimora: il conteggio nei 14 comuni centro di area metropolitana - Primi risultati gennaio 2026” divulgato oggi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Più di 10 mila le persone senza dimora in Italia: Reggio tra le Metrocity con minore presenza

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