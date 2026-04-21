DiscoBorgo riempie il centro storico | 10 mila presenze e attività protagoniste

Nel centro storico di Santarcangelo si sono registrate circa 10.000 presenze durante DiscoBorgo, evento che ha coinvolto numerose attività locali. Le strade e le piazze sono state animate da persone e attività commerciali, creando un’atmosfera vivace e partecipata. La manifestazione si è svolta nel cuore della città, attirando un pubblico vario e rendendo l’evento uno dei momenti di maggiore afflusso degli ultimi tempi.

Circa 10 mila presenze hanno riempito il centro, con attività al lavoro e un pubblico partecipe: è questa la fotografia che Città Viva restituisce a poche ore da DiscoBorgo, l’evento che ha animato il cuore di Santarcangelo. “Il dato più significativo non è solo la presenza, ma il comportamento.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate "Con DiscoBorgo rilanciamo il centro storico"Un nuovo format per inaugurare la stagione di eventi a Santarcangelo, per unire ogni comparto della città e sostenere i singoli settori e l’economia... Oltre 3400 presenze al MarTa nel mese di gennaio, record storico per il centro espositivo urbanoOltre 3400 visitatori hanno affollato il MarTa, il centro espositivo urbano della città, nel corso del mese di gennaio, segnando un nuovo record... Approfondimenti e contenuti DiscoBorgo sold out: 10mila persone hanno riempito il centro di SantarcangeloCirca 10.000 presenze hanno riempito il centro di Santarcangelo, con attività al lavoro e un pubblico partecipe: è questa la fotografia che Città Viva ... chiamamicitta.it DiscoBorgo accende Santarcangelo: 10mila presenze e centro storico protagonistaSuccesso per l’evento promosso da Città Viva: pubblico trasversale, attività coinvolte e incassi concreti. Ora lo sguardo va all’estate tra shopping night, Balconi Fioriti e Santa Piada ... altarimini.it