Stop al milk sounding | multe fino a 100mila euro per le frodi

Il Parlamento ha approvato un provvedimento che mira a tutelare l’uso dei termini relativi ai latticini, prevedendo multe fino a 100.000 euro per chi utilizza denominazioni derivanti dai latticini per descrivere prodotti vegetali. La legge riguarda le frodi legate alle denominazioni e si applica sia in ambito commerciale che pubblicitario, con l’obiettivo di difendere la corretta identificazione dei prodotti alimentari.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno dato il via libera a un provvedimento che punta a blindare l’agroalimentare nazionale, introducendo sanzioni pesanti utilizza termini derivati dai latticini per descrivere prodotti vegetali. La normativa, approvata con 154 voti favorevoli, un solo contrario e 110 astensioni, impone limiti severi al cosiddetto milk sounding, vietando anche l’uso di espressioni che indichino un’alternativa ai prodotti animali. Un nuovo rigore sanzionatorio contro l’agropirateria. Il disegno di legge 2721, denominato Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, introduce una revisione del Codice Penale con l’obiettivo di contrastare le frodi e proteggere il Made in Italy.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stop al milk sounding: multe fino a 100mila euro per le frodi Notizie correlate Leggi anche: Dopo la carne, pure il latte. Stretta sul ‘milk sounding’ contro i prodotti vegetali. Sanzioni fino a 100mila euro Stop all’agropirateria: carcere e multe fino a 50.000 euro per le frodiLa Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura il disegno di legge sulla tutela agroalimentare, con un esito di 154 voti favorevoli, 110... Altri aggiornamenti Si parla di: Il governo dichiara guerra al latte vegetale: approvato il DDL 1519; Bevande e formaggi vegetali nel mirino: fino a 100mila euro di multa per il milk-sounding, ma a chi serve questa guerra?. Carne vegetale: l’UE dice no al meat sounding/ Stop ai termini zootecnici per i prodotti veggieDopo un primo mancato accordo nel 2020 e una seconda – lunghissima – trattativa, sembra che l’UE abbia messo un punto fermo al meat sounding nella cosiddetta carne vegetale, bandendo definitivamente ... ilsussidiario.net