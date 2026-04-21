Sanremo via Padre Semeria cambia volto | addio pini e nuovi lecci

A Sanremo, martedì 21 aprile 2026, si conclude il primo intervento di abbattimento in via Padre Semeria. La strada cambia aspetto con l'eliminazione di pini e l'installazione di nuovi lecci. La rimozione degli alberi è stata completata e la fase di restyling della via si avvia alla conclusione. Nessun altro dettaglio sui lavori è stato comunicato.

A Sanremo, la giornata di martedì 21 aprile 2026 segna il completamento del primo lotto di abbattimenti in via Padre Semeria. La ditta Sanremo Piante sta ultimando l’operazione che riguarda i primi 30 pini marittimi, un passaggio necessario per avviare il rifacimento totale dell’asfalto e dei marciapiedi lungo questa arteria fondamentale della città. Interventi infrastrutturali e gestione del verde urbano. Il piano di riqualificazione, che investe circa un milione di euro, mira a risolvere problemi strutturali consolidati da anni. Le radici dei pini marittimi hanno infatti compromesso la stabilità della carreggiata e dei camminamenti pedonali in diversi punti della via.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, via Padre Semeria cambia volto: addio pini e nuovi lecci Notizie correlate Sanremo, via Padre Semeria cambia volto: via ai pini, via al rischioI cantieri per la riqualificazione di via Padre Semeria a Sanremo sono ufficialmente partiti questa mattina, segnando l’inizio di un intervento... Via Piancastelli cambia volto: pista ciclabile, senso unico e addio a 20 pini "pericolosi"Il progetto incassa la sostanziale soddisfazione dei residenti, anche se restano alcuni dubbi sull'abbattimento degli alberi e la richiesta di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sanremo, via al taglio di alberi in via Padre Semeria, rivolta degli animalisti: Distrutti i nidi; Via Padre Semeria, 30 alberi abbattuti: C’erano i nidi, ignorati i nostri allarmi; Via Padre Semeria, ultimi tagli ai pini: oggi si chiude il primo lotto; Interventi in via Padre Semeria a Sanremo, una lettrice: Finalmente verso la fine del degrado. Sanremo, 1 milione di euro per la riqualificazione di via Padre Semeria. Ventimiglia: È ora di trasformare questa strada in un vanto per la cittàIl Comune di Sanremo ha previsto l’avvio, nei primi mesi del 2026, della riqualificazione straordinaria di via Padre Semeria, intervento finanziato con circa 1 milione di euro provenienti dall’avanzo ... rivieratime.news Via Padre Semeria, partiti i lavori: al via il taglio dei pini e il restyling da un milione di euroSanremo. Sono partiti questa mattina, dopo mesi di attesa e un acceso confronto con i comitati per la tutela del verde, i lavori in via Padre Semeria per la sostituzione di una trentina di pini ... riviera24.it Eccovi l’appello e le indicazioni di un esperto della Lipu per effettuare i lavori di ristrutturazione dei marciapiedi di via padre Semeria a Sanremo senza danneggiare gli alberi, riportati su un articolo della ‘Repubblica’. Il sindaco non ha nemmeno preso in c - facebook.com facebook Pini abbattuti in via Padre Semeria a Sanremo, la protesta degli animalisti: “A rischio i nidi degli uccelli” x.com