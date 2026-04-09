Sanremo via Padre Semeria cambia volto | via ai pini via al rischio

A Sanremo sono iniziati i lavori di riqualificazione di via Padre Semeria, con l'obiettivo di migliorare l'area e ridurre i rischi per i pedoni e le auto. Nella fase attuale si stanno rimuovendo alcuni pini presenti lungo la strada, mentre si procede con le operazioni di cantiere per realizzare le nuove infrastrutture. L'intervento riguarda un tratto della strada che collega diverse zone della città e prevede modifiche nel layout e nella viabilità.

I cantieri per la riqualificazione di via Padre Semeria a Sanremo sono ufficialmente partiti questa mattina, segnando l’inizio di un intervento strutturale da un milione di euro che prevede la sostituzione di circa trenta alberature e il rifacimento completo dei manti stradali e dei percorsi pedonali. L’operazione, che vede impiegati i tecnici della ditta Sanremo Piante, mira a risolvere una problematica di sicurezza urbana che coinvolge sia la viabilità che l’integrità dei marciapiedi. Sicurezza stradale e decoro urbano: le radici del problema. La decisione di intervenire sull’intero asse viario di via Padre Semeria non nasce solo da un’esigenza estetica, ma da una necessità di tutela pubblica documentata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, via Padre Semeria cambia volto: via ai pini, via al rischio Sanremo: acqua tagliata 4 ore, via Padre Semeria in allertaLa vita quotidiana a Sanremo subirà un’interruzione temporanea dell’approvvigionamento idrico nella via Padre Semeria. Via Piancastelli cambia volto: pista ciclabile, senso unico e addio a 20 pini "pericolosi"Il progetto incassa la sostanziale soddisfazione dei residenti, anche se restano alcuni dubbi sull'abbattimento degli alberi e la richiesta di... Temi più discussi: Rottura dell’acquedotto in via Padre Semeria, interruzione idrica; Sanremo, lavori urgenti sulla rete idrica: sospesa l’erogazione dell’acqua in Via Padre Semeria; Sanremo | acqua tagliata 4 ore via Padre Semeria in allerta; Sanremo: lavori di asfaltatura in via Padre Semeria, lettore Sembra il 'ballo di San Vito'!. Via Padre Semeria, partiti i lavori: al via il taglio dei pini e il restyling da un milione di euroSanremo. Sono partiti questa mattina, dopo mesi di attesa e un acceso confronto con i comitati per la tutela del verde, i lavori in via Padre Semeria per la sostituzione di una trentina di pini ... riviera24.it Sanremo, intervento urgente sulla rete idrica in via Padre Semeria: stop all’acqua fino alle 18Intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nel comune di Sanremo. Nel pomeriggio di oggi è prevista la sospensione temporanea della fornitura d’acqua in via Padre Semeria, a causa di ... rivieratime.news STASERA SI GIOCA! Centro Sportivo Padre Semeria – Gioia del Colle Dopo il pomeriggio pieno… la sera è tutta da giocare CAMPO A8 (Campo Nuovo) 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 CAMPO A7 19:00 20:00 22:00 - facebook.com facebook