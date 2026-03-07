Judo Fabio Basile risolleva la truppa azzurra e sfiora il podio nel Grand Prix di Linz

Nel Grand Prix di Linz, Fabio Basile ha ottenuto una buona prestazione nel judo, sfiorando il podio. L’Italia, però, non è riuscita a conquistare medaglie anche nella seconda giornata del torneo Upper Austria 2026, il terzo evento stagionale del World Tour di judo. La competizione si è svolta senza ulteriori successi per gli atleti azzurri.

L'Italia resta a bocca asciutta anche al termine della seconda giornata del Grand Prix Upper Austria 2026, terzo torneo stagionale del World Tour di judo. Dopo un day-1 molto negativo, il movimento azzurro archivia finalmente un buon piazzamento restando però fuori dal podio in attesa dei quattro atleti impegnati domani sui tatami della Tips Arena di Linz. L'unico acuto odierno porta la firma di Fabio Basile, che era tornato a gareggiare pochi mesi fa al Grand Slam di Tokyo dopo un lungo calvario ed una delicata operazione alle vertebre cervicali. Il Campione Olimpico di Rio 2016 ha conquistato un buon quinto posto in Austria nella categoria fino a 73 kg, vincendo quattro incontri e perdendo solamente ai quarti con il britannico Ethan Nairne e nella finalina con lo statunitense Jack Yonezuka sempre al Golden Score.