Al Grand Prix di Torino, la scherma italiana festeggia alla grande. Gli azzurri del fioretto dominano la scena, con due vittorie e tre medaglie complessive. La giornata si apre con la tripletta delle spadiste in Cina, poi in Italia Bianchi si prende il trionfo nel fioretto femminile, confermando il buon momento della nazionale.

Si conclude in modo trionfale il sabato dedicato alla scherma italiana. Se nella mattinata dall’altra parte del mondo, precisamente in Cina, le spadiste hanno messo a referto una fantastica tripletta con Rizzi, Santuccio e Fiamingo, in serata all’Inalpi Arena di Torino gli azzurri del fioretto hanno letteralmente dominato il Grand Prix di casa, conquistando complessivamente tre piazzamenti sul podio tra categoria maschile e femminile, tra cui due successi. Le notizie migliori sono arrivate in ambito femminile, complice il trionfo di Martina Batini. La schermitrice ha cominciato il suo percorso battendo la connazionale Matilde Calvanese per 15-10, regolando successivamente la rumena Candescu (15-10) e la spagnola Tucker (15-10). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, tripudio totale al Grand Prix di Torino! Doppietta nel fioretto femminile, trionfo di Bianchi

ULTIM'ORA SCHERMA Grand Prix Torino, Guillaume Bianchi vince nel fioretto maschile Battuto Nick Itkin (USA) in finale 15-11 #SkySport x.com

Torino, INALPI Arena Foil Grand Prix – Trofeo INALPI 2026 Orgogliosi di aver ospitato dal 5 al 7 febbraio la prima tappa del circuito mondiale di fioretto! Un grande evento internazionale con oltre 450 atleti da più di 55 nazioni e i migliori campioni di scher facebook