Sanremo allarme flussi turistici | il Comune chiede più polizia

Il Comune di Sanremo ha inviato al Prefetto una richiesta formale per aumentare la presenza delle forze di polizia durante l’imminente stagione estiva. La decisione arriva in risposta a un crescente afflusso di turisti che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sugli eventuali disagi legati ai flussi turistici. La richiesta è stata firmata dal Presidente del Consiglio comunale e dai capigruppo consiliari.

Il Presidente del Consiglio comunale Alessandro il Grande e i capigruppo consiliari hanno inviato una richiesta formale al Prefetto per ottenere un rafforzamento delle forze di polizia a Sanremo in vista della prossima stagione estiva. La mossa istituzionale punta a garantire la sicurezza pubblica in un momento in cui le proiezioni indicano un incremento dei visitatori sensibilmente superiore rispetto alle stagioni precedenti, dovuto anche al programma di eventi e alle strategie di promozione turistica adottate. La gestione del flusso turistico tra opportunità economica e pressione sul territorio. Le stime relative all’estate 2026 delineano uno scenario di forte fermento per l’economia sanremese, con un afflusso di turisti che si preannuncia molto più consistente rispetto al passato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, allarme flussi turistici: il Comune chiede più polizia Notizie correlate Così l’instabilità globale ridisegna i flussi turisticiIl contesto internazionale sta modificando in modo concreto il mercato turistico. Il futuro delle terme: "Non solo offrire servizi ma attrarre flussi turistici"Daniele Barbetti, presidente di Federalberghi Toscana: dopo tanto tempo sono stati ufficializzati i dati delle prestazioni termali. Contenuti di approfondimento Appello agli operatori turistici : Strutture non ancora registrate. I dati sui flussi sono incompletiPer un territorio come la Lunigiana, che fonda una parte significativa della propria economia sul turismo, comunicare correttamente i dati statistici sui flussi non è un semplice adempimento ... lanazione.it L’allarme del turismo. Boom di presenze in provincia ma sale il lavoro poveroGhilardi della Filcams Cgil sottolinea la mancanza di manovalanza stagionale Irregolarità nei contratti e salari frai più bassi d’Italia allontanano i giovani. Manca una visione che considera il sett ... msn.com