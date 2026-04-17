Così l’instabilità globale ridisegna i flussi turistici

Negli ultimi mesi, le tensioni geopolitiche, le guerre e le incertezze economiche stanno incidendo sui comportamenti dei viaggiatori. Le destinazioni preferite sono quelle considerate più sicure e facilmente accessibili, mentre alcune aree vedono un calo di visitatori. La situazione internazionale continua a influenzare le decisioni di viaggio, modificando i tradizionali flussi turistici e portando a una redistribuzione delle mete più frequentate.

Il contesto internazionale sta modificando in modo concreto il mercato turistico. Guerre, tensioni commerciali, incertezza valutaria e instabilità geopolitica influenzano le scelte dei viaggiatori e ridisegnano i flussi verso destinazioni percepite come più sicure, accessibili e affidabili. "Le intenzioni di viaggio per il 2026 restano elevate, ma i turisti mostrano una maggiore attenzione al contesto politico e sociale delle mete". Spiega Francesco Zorgno, presidente di CleanBnB, principale property manager italiano. "Oggi, cresce sempre più il peso della sicurezza percepita nella scelta della destinazione, insieme alla ricerca di autenticità, patrimonio culturale e qualità dell’esperienza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Così l’instabilità globale ridisegna i flussi turistici Notizie correlate Così l’instabilità globale sta ridisegnando i flussi turisticiIl contesto internazionale sta modificando in modo concreto il mercato turistico. Supercar ferme nei porti. Così la guerra in Iran ridisegna il lusso globaleLa guerra in Iran sta producendo effetti che vanno ben oltre il piano geopolitico, arrivando a colpire uno dei segmenti più redditizi dell’industria... Altri aggiornamenti Temi più discussi: CleanBnB: così l’instabilità globale ridisegna i flussi turistici; Ansia cumulativa globale: come proteggere la salute mentale dalle continue crisi mondiali; La rabbia di Trump ha un costo che grava su di noi; Da Hormuz alla Luna: la corsa alle materie prime fra rischio austerity e incubo inflazione. Così l’instabilità globale ridisegna i flussi turisticiStiamo osservando un mercato in trasformazione nel quale i viaggiatori sono sempre più attenti al contesto internazionale, alla qualità dell’esperienza e all’affidabilità della destinazione scelta. ilgiornale.it Immobiliare: l’instabilità globale non ferma il sogno ItaliaRoma, 15 aprile 2026 – Nel contesto di crescente instabilità internazionale e tensioni geopolitiche, il desiderio di acquistare casa in Italia da parte degli acquirenti esteri si conferma solido e res ... quotidiano.net Così “Lorenzo il Magnifico” nel corso di un evento del Pescara calcio con uno sponsor. L’attaccante partenopeo è fiducioso sulla salvezza #ilcentro #pescara #calcio #SerieB #LorenzoInsigne #napolicalcio facebook “Ho dovuto farlo assolutamente in quel momento perché tutto era ancora così recente. Ho cantato una canzone dei One Direction [Night Changes] ed è stato difficile non pensare a Liam. Ho quasi pianto diverse volte cantando le sue strofe." Zayn su Liam per x.com