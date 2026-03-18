Il presidente di Federalberghi Toscana ha annunciato che sono stati finalmente pubblicati i dati sulle prestazioni delle strutture termali. L'obiettivo delle terme non è più solo fornire servizi, ma anche attirare un maggior numero di turisti. La questione riguarda la capacità di queste strutture di sviluppare flussi turistici e di valorizzare il settore nel suo complesso.

Daniele Barbetti, presidente di Federalberghi Toscana: dopo tanto tempo sono stati ufficializzati i dati delle prestazioni termali. Come li valuta? "I numeri delle Terme di oggi sono una frazione di quelli che hanno reso famosa Chianciano nel turismo termale italiano. Questo non significa che il termalismo non abbia più valore, poiché rappresenta il nostro prodotto identitario, ma che il modello su cui la città ha vissuto per decenni non esiste più da tempo". C’è il rischio che le terme non siano più strategiche per la città? "Le presenze termali generano il maggior valore aggiunto dal punto di vista turistico per la città: è necessario che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il futuro delle terme: "Non solo offrire servizi ma attrarre flussi turistici"

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