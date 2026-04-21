Il cantiere di Sanremo 2027 è già al centro di discussioni, con Stefano De Martino come protagonista. La sua attenzione si concentra su possibili scelte di artisti e ospiti, senza ancora conferme ufficiali. Si parla di alcune possibili partecipazioni e di collaborazioni, ma nulla di definitivo è stato annunciato. La manifestazione si avvicina, e le voci su questa edizione continuano a crescere.

Il cantiere di Sanremo 2027 inizia già a far discutere e, al centro dell’attenzione, c’è la visione di Stefano De Martino. Tra le indiscrezioni più insistenti spicca un’idea capace di accendere immediatamente il dibattito pubblico: portare insieme sul palco dell’Ariston Emma Marrone e Belén Rodríguez. Una suggestione che unisce spettacolo, memoria televisiva e dinamiche personali note al grande pubblico, trasformando il Festival in un evento che potrebbe andare oltre la musica. L’ipotesi di vedere Emma e Belén condividere lo stesso palco non è soltanto un richiamo al passato, ma una mossa che risponde a logiche precise di costruzione televisiva.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sanremo 2027, De Martino punta su Emma e Belén?

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