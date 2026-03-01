Durante l'ultima serata di Sanremo 2026, si è annunciato che Stefano De Martino prenderà parte a Sanremo 2027. La Rai ha scelto il noto personaggio, già apparso in ‘Amici’ e ‘Affari Tuoi’, per essere tra i protagonisti della prossima edizione. La conferma della partecipazione di De Martino si inserisce nel quadro delle scelte della rete per il festival.

Sanremo, 1° marzo 2026 – L'ultima serata di Sanremo 2026 non riserva un solo grande annuncio, quello del vincitore (di cui siamo ancora in attesa), ma anche quello del nome di colui che seguirà i passi di Carlo Conti: Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico della prossima edizione. Le voci si erano inseguite prima dell'inizio della finale, ma l'incoronazione è avvenuta proprio durante lo show sul palco dell'Ariston. "Ti meriti questo ulteriore bel passaggio", ha detto Conti dando l’annuncio. Il passaggio di testimone. De Martino non ha nascosto l'emozione per questo nuovo incarico. Ha ringraziato i vertici Rai, dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi al direttore intrattenimento Williams Di Liberatore, sottolineando la generosità del collega Conti nel volerlo al suo fianco per l'annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stefano De Martino, da ‘Amici’ a Sanremo 2027. La Rai punta sul golden boy di ‘Affari Tuoi’

Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, il golden boy Rai pronto a guidare il festival(Adnkronos) – Non è più l'astro nascente del piccolo schermo, né solo il 'golden boy'.

Affari Tuoi, Stefano De Martino punta dritto a Sanremo: la concorrente è scelta di propositoQuella di lunedì 23 febbraio sarà l’ultima serata di Affari Tuoi, almeno per un po’.

Approfondimenti e contenuti su Stefano De Martino.

Temi più discussi: Carlo Conti spiazza tutti e 'passa il testimone' a Stefano De Martino come prossimo conduttore di Sanremo: Ti meriti questo e il percorso che stai facendo; Sanremo 2027, il colpo di scena: Conti passa il testimone a Stefano De Martino; Sanremo 2026: Stefano De Martino prenderà il testimone di Carlo Conti? L'annuncio in diretta; Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027. È ufficiale.

Stefano De Martino, da ‘Amici’ a Sanremo 2027. La Rai punta sul golden boy di ‘Affari Tuoi’Sarà direttore artistico e conduttore del prossimo Festival. Il passaggio di testimone con Carlo Conti sul palco dell'Ariston. Entusiasmo da parte del pubblico in sala ... quotidiano.net

Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027: l'annuncio ufficiale di Carlo ContiLa 76ª edizione si chiude ed emergono già i primi dettagli della prossima: sul palco dell'Ariston la notizia più attesa ... corrieredellosport.it

#Sanremo2027 Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del 77° Festival di Sanremo #Sanremo2026 - facebook.com facebook

Il palco dell’Ariston è pronto ad accogliere Stefano De Martino. Sarà lui alla guida di #Sanremo2027 come conduttore e Direttore Artistico. #Sanremo2026 x.com