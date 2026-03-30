sanremo 2027 de martino punta su due regine della tv

Per l'edizione del 2027 del Festival di Sanremo si fanno strada indiscrezioni sulla possibile squadra di conduttori, con Stefano De Martino in prima linea e due figure femminili tra le candidate più accreditate. Le voci sulle scelte dello staff organizzativo si susseguono, senza conferme ufficiali, mentre il festival si avvicina con il dibattito sulle possibili protagoniste della serata.

Le ipotesi sulla possibile squadra di conduzione per Sanremo 2027, con Stefano De Martino al centro e due co-conduttrici tra i nomi più discussi. Una fotografia non ufficiale e poche anticipazioni hanno riacceso l’interesse attorno al futuro del Festival di Sanremo 2027. Secondo quanto emerso dal settimanale Gente, Stefano De Martino, subentrato a Carlo Conti, avrebbe già iniziato a muoversi dietro le quinte in vista della 77ª edizione della celebre kermesse musicale. Tra le prime ipotesi circolate, quella di affiancarsi a un gruppo di co-conduttrici di forte richiamo mediatico, così da costruire una squadra capace di attirare attenzione e pubblico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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