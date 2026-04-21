Sanità | quasi un anno d' attesa per una visita dermatologica
In provincia di Sondrio, il tempo di attesa per una visita dermatologica si aggira intorno a undici mesi, considerando anche il giorno effettivo dell’appuntamento con il medico di base. La situazione si protrae da quasi un anno e riguarda i servizi pubblici, mentre le opzioni private risultano più rapide. La lunga lista di attesa si ripete in molte zone del territorio, creando disagi tra i pazienti in attesa di visite specialistiche.
Poco meno di un anno d'attesa (anzi in realtà poco più se si considera il giorno del controllo effettuato dal proprio medico di base) per una visita dermatologica in provincia di Sondrio, senza considerare, ovviamente, le possibilità offerte a livello privato: è quanto sta accadendo a un.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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