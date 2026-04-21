Sanità nasce un nuovo reparto per la salute della donna e la procreazione assistita

Da ferraratoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato un nuovo reparto dedicato alla ginecologia, alla procreazione medicalmente assistita e alla salute femminile presso l’ospedale del Delta di Lagosanto. La struttura si occupa di fornire servizi specialistici per le donne e di trattare questioni legate alla procreazione assistita. La realizzazione di questo reparto mira a offrire un punto di riferimento più completo per le esigenze di salute delle donne della zona.

Nuovo reparto di Ginecologia, Procreazione medicalmente assistita e Salute donna, presso l’ospedale del Delta di Lagosanto. La direzione dell’Ausl di Ferrara ne ha annunciato, martedì 21, l’autorizzazione ufficiale.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa direttrice generale delle Aziende.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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