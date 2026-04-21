Sanità nasce un nuovo reparto per la salute della donna e la procreazione assistita

È stato inaugurato un nuovo reparto dedicato alla ginecologia, alla procreazione medicalmente assistita e alla salute femminile presso l’ospedale del Delta di Lagosanto. La struttura si occupa di fornire servizi specialistici per le donne e di trattare questioni legate alla procreazione assistita. La realizzazione di questo reparto mira a offrire un punto di riferimento più completo per le esigenze di salute delle donne della zona.

Nuovo reparto di Ginecologia, Procreazione medicalmente assistita e Salute donna, presso l’ospedale del Delta di Lagosanto. La direzione dell’Ausl di Ferrara ne ha annunciato, martedì 21, l’autorizzazione ufficiale.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa direttrice generale delle Aziende.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bimbi in braccio: Dentro il crollo della fertilità e la nuova frontiera della procreazione assistita La sfida dell’infertilità in Italia: procreazione assistita, 17mila natiSiena, 18 aprile 2026 – Si è tenuto a Siena, presso il polo didattico Le Scotte, il 9° Congresso nazionale della Società italiana della riproduzione... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nasce Contronarrazione, il podcast di Federsanità per raccontare un nuovo Ssn; Nel 2023 il 4,5% dei nati da Pma. E nasce Infoinfertilita.it; Sanità, nasce il SIPER: finalmente sapremo quanti infermieri mancano; Ospedale Niguarda: nasce la nuova Terapia Intensiva Pediatrica. Sanità, la nuova geografia dei servizi spiegata ad Astiss: Dall’ospedale al territorio, dalla cura alla prevenzioneUna sanità capace di anticipare i bisogni, accompagnare le persone lungo tutto il percorso di vita e promuovere la prevenzione, coinvolgendo ciascuno ... atnews.it Nasce Contronarrazione, il podcast di Federsanità per raccontare un nuovo SsnFedersanità ha lanciato il podcast Contronarrazione per ricostruire la fiducia nel Ssn, contrastando narrazioni distorte e raccontando la buona sanità, i progressi scientifici e il valore dei profes ... quotidianosanita.it Ennesimo tentativo andato a vuoto dell’Asrem nella ricerca di personale medico da impiegare negli ospedali molisani #ilcentro #sanità #molise #medici facebook 140 #ospedali italiani nella Top 5 mondiale. In quale altro settore l’Italia eccelle così tanto La sanità italiana ha bisogno di essere riformata per continuare a mantenere questi livelli!! x.com