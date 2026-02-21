Bimbi in braccio | Dentro il crollo della fertilità e la nuova frontiera della procreazione assistita

Il crollo della fertilità ha portato a un aumento delle richieste di procreazione assistita, spingendo molte coppie a rivolgersi a cliniche specializzate. Le tecniche avanzate, come la fertilizzazione in vitro, diventano sempre più comuni, e la ricerca di soluzioni rapide cresce di giorno in giorno. Le coppie cercano speranza tra le nuove tecnologie, spesso affrontando lunghi percorsi e speranze riposte in ogni tentativo. La domanda di assistenza cresce con l’età e le difficoltà mediche.

Bimbo in braccio. Lo chiamano così, l'obiettivo di ogni procedura di Procreazione medicalmente assistita (Pma) e di ogni viaggio della speranza verso la clinica più rinomata o la tecnica più innovativa. «Vi hanno dato garanzie di "bimbo in braccio"?» si chiedono le coppie alla ricerca di un figlio nei forum online e nei corridoi delle cliniche. Dietro questa frase c'è un mondo di speranze, che ogni mese svaniscono: il bambino non arriva. E la garanzia di tenerlo – un giorno – in braccio non può darla nessuno. L'infertilità è riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità come vera patologia e in Italia riguarda il 15 per cento delle coppie in età riproduttiva, quasi 60 mila nuovi casi ogni anno.