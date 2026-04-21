Sanità Marcello FdI | Rafforzare le politiche di informazione sulla donazione di organi e tessuti

Da riminitoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un intervento recente, un rappresentante di un partito politico ha sottolineato la necessità di intensificare le campagne informative sulla donazione di organi e tessuti. La proposta mira a fornire ai cittadini strumenti più efficaci per comprendere meglio le implicazioni e le procedure legate alla donazione. L’obiettivo è anche di rendere più trasparente e accessibile il percorso decisionale legato a questa tematica.

Rafforzare le politiche di informazione sulla donazione di organi e tessuti e migliorare la qualità del processo decisionale dei cittadini. A chiedere questo impegno alla Regione è Nicola Marcello (FdI) attraverso una risoluzione, che invita anche a "sostenere e rafforzare, sul territorio.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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