Sanità Marcello FdI | Rafforzare le politiche di informazione sulla donazione di organi e tessuti

In un intervento recente, un rappresentante di un partito politico ha sottolineato la necessità di intensificare le campagne informative sulla donazione di organi e tessuti. La proposta mira a fornire ai cittadini strumenti più efficaci per comprendere meglio le implicazioni e le procedure legate alla donazione. L’obiettivo è anche di rendere più trasparente e accessibile il percorso decisionale legato a questa tematica.

Rafforzare le politiche di informazione sulla donazione di organi e tessuti e migliorare la qualità del processo decisionale dei cittadini. A chiedere questo impegno alla Regione è Nicola Marcello (FdI) attraverso una risoluzione, che invita anche a "sostenere e rafforzare, sul territorio.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Donazione di organi e tessuti, in città organizzato un incontro con la comunità musulmanaProsegue il progetto di sensibilizzazione e dialogo interculturale promosso dalle Aziende sanitarie ferraresi e Aido (Associazione italiana per la... Giornata Mondiale della Donazione di Organi e Tessuti 2026: il ruolo del Tecnico di Neurofisiopatologia (Tnfp)In occasione della Giornata Mondiale della Donazione di Organi e Tessuti 2026, è importante ricordare il contributo fondamentale di tutte le figure... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Sanità, Gemmato: Commissariamento? Ipotesi concreta ma niente allarmismi. La Regione non tagli le cure; Farmacie, Gemmato: 50 milioni per rafforzare la sanità vicino ai cittadini. Sanità penitenziaria, Rossi (FdI): Indennità a medici passo concreto per rafforzare assistenzaTERAMO - La consigliera regionale Marilena Rossi esprime il proprio apprezzamento per la delibera approvata dalla Giunta regionale d’Abruzzo che introduce un’indennità aggiuntiva per i medici operanti ... ekuonews.it Sanità: Marsilio e Verì, nuova PET-TAC a L’Aquila, investimento da oltre 7,5 milioni per completare la rete nelle 4 AslCon l’attivazione di questa nuova TAC completiamo un percorso strategico che ha portato all’installazione di quattro apparecchiature fisse di ultima generazione, una per ciascuna ASL abruzzese. Un ri ... regione.abruzzo.it CATANIA, NUOVO PROTOCOLLO TRA GIUSTIZIA E SANITÀ: NASCE IL MODELLO INTEGRATO PER LA SALUTE MENTALE DEI PAZIENTI AUTORI DI REATO CATANIA – Un sistema più coordinato tra tribunali, magistratura e sanità per affrontare in modo pi - facebook.com facebook 140 #ospedali italiani nella Top 5 mondiale. In quale altro settore l’Italia eccelle così tanto La sanità italiana ha bisogno di essere riformata per continuare a mantenere questi livelli!! x.com