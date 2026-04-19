Giornata Mondiale della Donazione di Organi e Tessuti 2026 | il ruolo del Tecnico di Neurofisiopatologia Tnfp

In occasione della Giornata Mondiale della Donazione di Organi e Tessuti 2026, si ricorda il ruolo dei tecnici di neurofisiopatologia, figure fondamentali nel processo di donazione e trapianto. Questi professionisti si occupano di eseguire e interpretare esami diagnostici che contribuiscono alla valutazione delle condizioni neurologiche dei donatori. La loro attività è parte integrante delle procedure che portano alla donazione e al successivo intervento chirurgico.

In occasione della Giornata Mondiale della Donazione di Organi e Tessuti 2026, è importante ricordare il contributo fondamentale di tutte le figure professionali coinvolte nel percorso del trapianto. Tra queste, il Tecnico di Neurofisiopatologia (Tnfp) svolge un ruolo cruciale, spesso poco conosciuto ma essenziale per garantire sicurezza, accuratezza diagnostica e tempestività nelle decisioni cliniche. Nel contesto della donazione, il Tnfp è impegnato nella valutazione neurofisiologica del potenziale donatore, contribuendo alla diagnosi di morte cerebrale (fondamentale requisito per la donazione) attraverso l’elettroencefalogramma (EEG) ossia la registrazione dell’attività elettrica cerebrale.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Donazione di organi e tessuti, in città organizzato un incontro con la comunità musulmanaProsegue il progetto di sensibilizzazione e dialogo interculturale promosso dalle Aziende sanitarie ferraresi e Aido (Associazione italiana per la... Leggi anche: Giornata nazionale per la donazione di organi 2026: si celebra il 19 aprile Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giornata mondiale della donazione. Dichiarazione di Fabrizio Ferrandelli; Giornata mondiale della donazione, Ferrandelli: Gesto che può fare la differenza nella vita di tante persone; Giornata mondiale della Donazione, Ferrandelli: ''Un gesto semplice che salva vite''; Giornata mondiale della donazione, Ferrandelli: 'Gesto che può fare la differenza nella vita di tante persone'. Giornata della donazione, 68 prelievi di organi in Valle d'Aosta nel 2025Nel 2025 sono stati effettuati quattro prelievi multitessuto, 63 prelievi di lembi corneali e un prelievo multiorgano all'Ospedale Parini di Aosta. (ANSA) ... ansa.it L’Aido Salerno celebra la Giornata nazionale della donazione di organiStampaCome ogni anno, in questo periodo si celebra la Giornata nazionale per la donazione di organi, un momento fondamentale di riflessione e bilancio per tutti i soggetti coinvolti in questa importan ... salernonotizie.it In vista della Giornata Mondiale della Terra, il Ministro Gilberto Pichetto ha inaugurato a Roma il Villaggio per la Terra, promosso da Earth Day Italia, appuntamento dedicato all’incontro tra istituzioni, giovani, scuole e realtà impegnate nella diffusione della cult facebook