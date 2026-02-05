Donazione di organi e tessuti in città organizzato un incontro con la comunità musulmana

Da ferraratoday.it 5 feb 2026

Questa mattina a Ferrara si è svolto un incontro con la comunità musulmana per parlare di donazione di organi e tessuti. L’evento rientra in un progetto di sensibilizzazione avviato dalle Aziende sanitarie locali e dall’Aido, che punta a promuovere un dialogo più aperto e inclusivo sulla donazione. La partecipazione è stata numerosa e si sono affrontate le eventuali difficoltà culturali, con l’obiettivo di aumentare il numero di donatori tra i cittadini di origine musulmana.

Prosegue il progetto di sensibilizzazione e dialogo interculturale promosso dalle Aziende sanitarie ferraresi e Aido (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) per favorire l'equità e l'inclusione nel processo di donazione e trapianto.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

