Liste d' attesa che fine hanno fatto le proposte per risolvere il problema delle mancate prenotazioni e di un diritto alla salute spesso negato?

Le lunghe attese per visite mediche a Parma sono causate dalla mancanza di risorse e da un sistema sovraccarico. Molti pazienti devono aspettare settimane o mesi per prenotare esami importanti. Le proposte di soluzione avanzate in passato non hanno ancora prodotto cambiamenti significativi. La situazione mette in discussione il diritto di ricevere cure tempestive. Numerosi cittadini si ritrovano a rinunciare alle visite per i tempi troppo lunghi.

Liste d’attesa infinite, il M5s lancia una campagna regionale per difendere il diritto alla saluteIl Movimento 5 Stelle Abruzzo avvia la campagna “La salute non può attendere” per denunciare le lunghe liste d’attesa nel sistema sanitario regionale.

Sanità, Marcello (FdI): "Risolvere le criticità delle liste d'attesa per l'impianto di valvole aortiche"Il deputato di Fratelli d’Italia, Marcello, chiede di intervenire subito sulle liste d’attesa per l’impianto di valvole aortiche.

Argomenti discussi: Quell’attrazione fatale per le liste di attesa che fa perdere la testa alla sanità pubblica; Ordine dei medici: se il cittadino non trova posto il Ssn paghi la fattura dal privato; Liste d'attesa, il punto; A Taranto si indaga sulle liste d’attesa.

Liste d’attesa, se la Calabria non è più maglia nera (e c’è un’eccellenza)La nuova piattaforma ministeriale attivata presso Agenas premia l'Asp di Crotone, seconda dopo Treviso nella rapidità delle visite oculistiche ... corrieredellacalabria.it

Sanità e liste d’attesa in crescita: come si stanno organizzando i cittadini?Negli ultimi anni, le liste d’attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici sono diventate uno degli aspetti più discussi del sistema sanitario. I tempi che intercorrono tra la richiesta di un ... cn24tv.it

Una domenica straordinaria in sala operatoria: al Policlinico di Bari chirurgia oculistica no stop dalle 8 alle 20 Una domenica interamente dedicata alla riduzione delle liste d’attesa per la chirurgia della cataratta si è svolta al Policlinico di Bari. Nell’ambito de - facebook.com facebook

A Taranto si indaga sulle liste d’attesa x.com