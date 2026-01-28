Sanità Marcello FdI | Risolvere le criticità delle liste d' attesa per l' impianto di valvole aortiche

Il deputato di Fratelli d’Italia, Marcello, chiede di intervenire subito sulle liste d’attesa per l’impianto di valvole aortiche. In Italia, troppi pazienti aspettano troppo a lungo per un intervento che potrebbe salvare loro la vita. I dati nazionali mostrano chiaramente che l’accesso a questo tipo di operazioni non è abbastanza diffuso e che ci sono grandi differenze tra le varie regioni. Marcello insiste sulla necessità di risolvere queste criticità per garantire un’assistenza più equa e tempestiva.

Il consigliere regionale riminese chiede alla giunta di attivarsi per ridurre i tempi di attesa e garantire un accesso più rapido e uniforme alle procedure Risolvere le criticità legate alle liste d'attesa per l'impianto transcatetere di valvola aortica (Tavi), anche alla luce dei dati nazionali che evidenziano un accesso insufficiente rispetto al fabbisogno e una significativa disparità territoriale. Nicola Marcello (Fratelli d'Italia) interroga la giunta per sapere qual è la situazione in Emilia-Romagna e se intende attivare ulteriori iniziative organizzative e di programmazione sanitaria per ridurre i tempi di attesa e garantire un accesso più rapido e uniforme alle procedure Tavi per i pazienti affetti da stenosi aortica.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Le regioni devono trovare almeno 30 milioni di euro nel bilancio regionale per ridurre le liste d’attesa.

Esposito, esponente di Fratelli d’Italia, si rivolge alla Giunta e all’assessora Mazzoni chiedendo interventi concreti per ridurre le lunghe liste d’attesa in sanità.

