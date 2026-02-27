Umbria malattie rare | 9500 pazienti e oltre mille patologie trattate Fondamentali ricerca e diagnosi

In Umbria sono circa 9.500 i pazienti affetti da malattie rare, con oltre mille patologie trattate. La regione si concentra sulla diagnosi e la ricerca come strumenti chiave per affrontare queste condizioni. A livello globale si stimano circa 300 milioni di persone colpite da malattie rare, in Europa sono 30 milioni e in Italia si conoscono attualmente due milioni di patologie diverse.

Nel mondo si contano circa 300 milioni di malattie rare, in Europa 30 milioni, mentre in Italia le patologie a oggi conosciute sono 2 milioni.In Umbria i pazienti presi in carico sono 9500 e sono attualmente seguiti dai centri di riferimento regionali. La rete regionale gestisce circa 1100.