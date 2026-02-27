Malattie rare in Umbria 9500 pazienti e oltre mille patologie trattate Fondamentali ricerca e diagnosi

In Umbria ci sono circa 9500 pazienti affetti da malattie rare, con oltre mille patologie trattate. A livello globale si registrano circa 300 milioni di casi, in Europa 30 milioni e in Italia si conoscono attualmente due milioni di patologie rare. La diagnosi e la ricerca sono considerate fondamentali per la gestione di queste condizioni.

Nel mondo si contano circa 300 milioni di malattie rare, in Europa 30 milioni, mentre in Italia le patologie a oggi conosciute sono 2 milioni. In Umbria i pazienti presi in carico sono 9500 e sono attualmente seguiti dai centri di riferimento regionali. La rete regionale gestisce circa 1100.