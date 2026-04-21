Sanità Errico FI | Campania maglia nera per carenza di medici di base Serve intervento straordinario di Fico

In una regione del sud, si registrano gravi carenze di medici di base, con molte zone che affrontano difficoltà nell’offrire servizi sanitari essenziali. Secondo un rappresentante politico, la situazione si sta aggravando e richiede interventi urgenti. La questione è stata sollevata pubblicamente, evidenziando come l’assenza di professionisti possa influire sulla qualità dell’assistenza sanitaria territoriale. La situazione attuale preoccupa le autorità locali, che temono un peggioramento nei prossimi anni.

Tempo di lettura: 2 minuti “La Campania si conferma tra le regioni più in difficoltà sul fronte dell’assistenza medica territoriale, con un quadro che rischia di aggravarsi nei prossimi anni”. A lanciare l’allarme è il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, componente della Commissione Sanità, alla luce dei dati diffusi dalla Fondazione Gimbe sulla carenza di medici di Medicina Generale. “I numeri sono inequivocabili e preoccupanti: la Campania registra un primato negativo nella disponibilità di medici di base e, secondo le stime, perderà ulteriori 1.147 professionisti nei prossimi quattro anni. Un dato che certifica il fallimento della programmazione regionale e l’assenza di una strategia efficace sul ricambio generazionale”, dichiara Errico.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sanità, Errico (FI): “Campania maglia nera per carenza di medici di base. Serve intervento straordinario di Fico” Notizie correlate Sanità in Campania, Errico (FI): “Maglia nera per carenza di medici di base”“La Campania si conferma tra le regioni più in difficoltà sul fronte dell’assistenza medica territoriale, con un quadro che rischia di aggravarsi nei... Sanità, Fernando Errico (FI): “All’Ospedale San Pio carenza di personale e criticità nei servizi di emergenza“La situazione dell’Ospedale San Pio di Benevento impone una riflessione seria e immediata sullo stato della sanità nelle aree interne della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sanità, Errico (FI): Al San Pio 4 milioni in più, ora basta ritardi; Fortore, approvata la Strategia SNAI: Errico, Risultato straordinario per le aree interne; Politica - FI: Anna Iachetta nominata Vice Segretario Regionale di Azzurro Donna in Campania; Tenuta Casaldianni, Errico porta il caso in Commissione Agricoltura. Debiti in sanità. Schiano (Fi): Campania meglio della LombardiaIl consigliere campano commenta così i dati pubblicati dal Corsera. A dispetto dei tanti detrattori di professione, uno dei maggiori quotidiani d'Italia ha constatato che nel corso della passata ... quotidianosanita.it Campania. Cesaro (FI): La situazione della sanità precipita. Intervenire con determinazioneIl Presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio Regionale della Campania chiede l’immediata convocazione di un Consiglio regionale Straordinario per capire cosa sta succedendo nella sanità ... quotidianosanita.it Ennesimo tentativo andato a vuoto dell’Asrem nella ricerca di personale medico da impiegare negli ospedali molisani #ilcentro #sanità #molise #medici facebook 140 #ospedali italiani nella Top 5 mondiale. In quale altro settore l’Italia eccelle così tanto La sanità italiana ha bisogno di essere riformata per continuare a mantenere questi livelli!! x.com