Un nuovo libro racconta l'impegno di un medico che ha scelto di operare in Africa, portando avanti una missione di aiuto e assistenza sanitaria. Attraverso le sue parole si descrive un percorso dedicato a migliorare le condizioni di vita di molte persone in zone svantaggiate. La narrazione si concentra sulle sfide quotidiane e sugli sforzi per salvare vite umane in un contesto complesso.

’Curando el mundo’ è il titolo del libro appena pubblicato ma anche la mission umanitaria di Diego González Rivas, tra le personalità più rivoluzionarie nel campo della chirurgia toracica moderna, noto a livello mondiale per aver proposto per primo la tecnica uniportale, mininvasiva, nella chirurgia polmonare. Il dottor Rivas è stato protagonista e relatore di una lectio ieri al polo didattico Le Scotte. Umanizzazione dell’assistenza e equità delle cure, per tutti: sono i termini della ’rivoluzione’ – umanitaria insieme a quella chirurgica – portata avanti da Diego Rivas, cui ieri Università di Siena e Aou Senese - su proposta del professor Luca Luzzi, associato di chirurgia toracica – hanno conferito il Premio ’Medical Humanities 2026’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Curando el mundo". La rivoluzione di Rivas: "In Africa a salvare vite"

