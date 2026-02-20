Missione phygital contro la crisi del commercio | la rivoluzione che può salvare i negozi di Palermo

A causa della crisi nel commercio locale, Palermo testa una strategia phygital per salvare i negozi. La città ha avviato iniziative che combinano il mondo fisico e digitale, come l’uso di piattaforme online per promuovere le attività commerciali. Alcuni negozi hanno già adottato sistemi di prenotazione digitale e servizi di consegna a domicilio per attrarre clienti. Questa rivoluzione si traduce in un tentativo concreto di rendere più vivaci le strade vuote e di sostenere i commercianti in difficoltà. La sfida ora è convincere anche gli esercenti più restii.

Oltre 6 mila le attività chiuse negli ultimi 5 anni, tasso di natalità imprenditoriale al 5,24%. Ora la Regione stanzia 13,5 milioni per spingere innovazione e digitalizzazione. Gli esperti: "Non basta aprire un e-commerce, ecco qual è la vera sfida". L'idea di centri commerciali virtuali per aggregare le botteghe di quartiere Saracinesche abbassate, vetrine vuote e insegne sbiadite: è l'immagine che spesso si osserva camminando tra le strade commerciali di Palermo, dal centro storico fino ai quartieri periferici. Una città dove fare impresa è difficile, come dimostrano i dati aggiornati al 30 gennaio 2026: nel 2025 il tasso di natalità imprenditoriale si è fermato al 5,24%, a fronte di un tasso di mortalità del 4,24%, e la propensione all'imprenditoria giovanile è tra le più basse d'Italia.