Mio figlio vomita sangue | il delitto di Cogne e la chiamata di Annamaria Franzoni al 118

Questa mattina, Annamaria Franzoni ha chiamato il 118, dicendo che suo figlio, Samuele Lorenzi, vomitava sangue. È il primo passo di una vicenda che ha scosso l’Italia, anche se ancora si cerca di capire cosa sia successo davvero in quella casa di Cogne.

Il 30 gennaio 2002 a Cogne si consumò uno dei casi di cronaca nera più dolorosi della recente storia italiana: la morte del piccolo Samuele Lorenzi. Dalla chiamata della mamma, Annamaria Franzoni, alle indagini fino alla condanna della donna, ecco la ricostruzione del delitto.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Cogne Morte “Mio figlio vomita sangue”: il delitto di Cogne e la chiamata di Annamaria Franzoni al 118 Il 30 gennaio 2002, a Cogne, si è consumato uno dei casi di cronaca nera più dolorosi degli ultimi anni. Delitto di Cogne, clamoroso: che fine ha fatto Annamaria Franzoni Il delitto di Cogne, avvenuto nel gennaio 2002, ha coinvolto la tragica morte di Samuele Lorenzi, un bambino di tre anni. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Cogne Morte Argomenti discussi: Da Cogne a Garlasco al delitto Vannini: quella telefonata ai soccorritori che tradisce l’omicida. Mio figlio vomita sangue: il delitto di Cogne e la chiamata di Annamaria Franzoni al 118Il 30 gennaio 2002 a Cogne si consumò uno dei casi di cronaca nera più dolorosi della recente storia italiana: la morte del piccolo Samuele Lorenzi ... fanpage.it Annamaria Franzoni, Martina Patti e Veronica Panarello sono madri assassine. Ma la prima non ha niente a che fare con le altre due. Le ragioni sottese all’omicidio di Samuele Lorenzi non sono le stesse che hanno mosso la mano omicida di Martina Patti e V - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.