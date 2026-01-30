Mio figlio vomita sangue | il delitto di Cogne e la chiamata di Annamaria Franzoni al 118

Il 30 gennaio 2002, a Cogne, si è consumato uno dei casi di cronaca nera più dolorosi degli ultimi anni. La madre di Samuele Lorenzi, Annamaria Franzoni, ha chiamato il 118 dicendo che suo figlio vomitava sangue. Da lì è iniziato un iter che ha sconvolto l’intera comunità e diviso l’opinione pubblica.

Il 30 gennaio 2002 a Cogne si consumò uno dei casi di cronaca nera più dolorosi della recente storia italiana: la morte del piccolo Samuele Lorenzi. Dalla chiamata della mamma, Annamaria Franzoni, alle indagini fino alla condanna della donna, ecco la ricostruzione del delitto.

