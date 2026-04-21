Sangro a rischio dopo il maltempo messa in sicurezza urgente della foce mentre prosegue il ripristino dei 5 km di spiaggia a Fossacesia

Dopo le forti piogge tra il 30 marzo e il 2 aprile, le autorità hanno avviato interventi immediati per mettere in sicurezza la foce del fiume Sangro, che si trova in una condizione di rischio a causa di tronchi e detriti accumulati. Nel frattempo, proseguono i lavori di ripristino di cinque chilometri di spiaggia a Fossacesia, coinvolgendo diverse attività di bonifica e sistemazione delle aree danneggiate.

Dopo il maltempo che ha colpito l'Abruzzo tra il 30 marzo e il 2 aprile, sono scattati interventi urgenti per la messa in sicurezza della foce del fiume Sangro, attualmente in pericolo a causa della presenza di numerosi tronchi di alberi e detriti. I lavori verranno effettuati a breve scadenza.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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