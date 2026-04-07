Accumulo di legname e alberi sulla spiaggia di Fossacesia dopo il maltempo | pulizia straordinaria di Ecolan e cittadini autorizzati alla raccolta

Dopo un recente evento di maltempo, sulla spiaggia di Fossacesia si sono accumulati tronchi, rami e altri materiali vegetali lungo circa cinque chilometri. L’intervento di pulizia straordinaria è stato avviato da Ecolan e cittadini autorizzati alla raccolta, per rimuovere i detriti depositati in modo inedito lungo il litorale. La presenza di questo grande accumulo di legname rappresenta un episodio senza precedenti nella zona.

Possibile a chiunuque raccogliere tronchi, rami e radici presente lungo il litorale, esclusivamente in forma manuale e per uso domestico e personale, a eccezione delle zone interdette ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Emergenza Maltempo, Fossacesia conta i danni: riaperte 10 strade su 15, criticità anche su edifici, litorale e agricoltura Rientra nella sua Chieti dopo 20 anni fuori per dare un contributo alla rinascita del territorio: "La qualità della vita conta più della carriera, ma dobbiamo impegnarci tutti" . 🔗 Leggi su Chietitoday.it Tappeto di rifiuti sulle spiagge dopo le mareggiate, pulizia straordinaria alla “Spiaggia delle Tartarughe”Le recenti mareggiate hanno lasciato sulle spiagge del litorale domizio una quantità impressionante di rifiuti, in particolare plastici, creando un... Raccolta manuale di legname a uso privato nei fiumi romagnoli: prelievi autorizzati fino a 250 quintali l’annoÈ stata rinnovata per tutto il 2026 l’autorizzazione dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile che consente a... Temi più discussi: La spiaggia invasa da tronchi e detriti, lo scenario all’indomani dell’emergenza maltempo [FOTO]; Il BESS di Energy da 125 kWh per un’industria che lavora l’acciaio; Avvocato Ligas episodio 5 recensione: il tempo presenta il conto tra padri, vergogna e conseguenze; Scoperto il segreto nascosto nei bagni dei castelli medievali: incredibile!. Disturbo da accumulo e disposofobia: capire oltre il disordineUn ritratto chiaro della disposofobia: definizione, segnali, cause e interventi consigliati per chi convive con l'accumulo ... tuobenessere.it Il video dell’impressionante distesa di legname accumulata per il maltempo a Vercelli a ridosso di un ponte sul fiume SesiaA Vercelli il ponte sul fiume Sesia resta chiuso a causa del grande accumulo di legname che si è depositato lungo le arcate della struttura dopo l’ondata imponente che nelle scorse ore ha investito il ... blitzquotidiano.it Buonasera, Avrei bisogno di un preventivo per impianto fotovoltaico da 6 kW e sistema di accumulo, compreso di installazione. Sardegna Medio Campidano - facebook.com facebook L’energy #storage non è obbligatorio, ma l’accumulo di energia è strategico per ottimizzare l’ #autoconsumo e favorire l’efficienza, sia nel caso di energia termica, che elettrica x.com