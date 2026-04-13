Prove d' estate a Fossacesia con i balneatori il litorale fa i conti con l' erosione e una riduzione della spiaggia dopo il maltempo

A Fossacesia, i gestori delle spiagge si sono riuniti nella sala del Consiglio comunale per discutere delle sfide estive legate all’erosione e alla diminuzione della spiaggia causata dal maltempo. La riunione, convocata dal sindaco, ha visto confrontarsi i balneatori sulle misure da adottare per rendere la stagione più sicura e organizzata, con l’obiettivo di affrontare le problematiche legate al recupero delle aree affette.

Misure per una stagione estiva più accogliente, sostenibile e organizzata a Fossacesia dove si è svolta, nella sala del Consiglio comunale, una riunione convocata dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio con i gestori delle concessioni balneari.In vista dell’avvio della stagione turistica 2026 è.🔗 Leggi su Chietitoday.it Le mareggiate provocano altri danni sul litorale di Fossacesia: incontro con i balneatori in Comune, fissata una riunione in RegioneIl sindaco Di Giuseppantonio incontrerà l'assessore D'Annuntiis per chiedere un piano organico di interventi a tutela della costa, flagellata dal... Fossacesia, emergenza erosione: incontro in Regione per il litoraleSi è svolto a Pescara, nella sede della Regione Abruzzo, un incontro dedicato all’emergenza mareggiate che ha colpito il litorale di Fossacesia.