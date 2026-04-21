Sánchez ritenta l’impresa impossibile | porre fine all’accordo tra Ue e Israele

Dalla Spagna arriva una richiesta di sospensione dell’accordo tra l’Unione Europea e Israele, mentre l’Alta rappresentante agli esteri valuta l’introduzione di sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania. Sánchez ha riproposto l’idea di interrompere l’intesa, che coinvolge rapporti commerciali e diplomatici tra le parti. Contestualmente, le autorità europee stanno considerando azioni più ferme in risposta agli sviluppi nella regione.

Palestina Oggi in Lussemburgo si riunisce il Consiglio dei ministri degli esteri dei 27, ma l'unanimità resta una chimera. Più probabile la via facile: sanzioni ai coloni Palestina Oggi in Lussemburgo si riunisce il Consiglio dei ministri degli esteri dei 27, ma l'unanimità resta una chimera. Più probabile la via facile: sanzioni ai coloni Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Dalla Spagna arriva un forte appello per sospendere l’accordo di associazione Ue-Israele, mentre l’Alta rappresentante agli esteri, Kaja Kallas, apre a sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sánchez ritenta l’impresa impossibile: porre fine all’accordo tra Ue e Israele Notizie correlate Leggi anche: Sanchez: “Va sospeso l’accordo Ue-Israele, viola i diritti”. Martedì il Consiglio dell’Ue coi ministri degli Esteri Sánchez scuote l’Europa: “Sospendere l’accordo UE-Israele”La dichiarazione ufficiale di Pedro Sánchez: stop all’accordo UE-Israele Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha chiesto formalmente... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Sánchez ritenta l’impresa impossibile: porre fine all’accordo tra Ue e Israele. L'escalation Madrid-Tel Aviv. Sánchez ritira l'ambasciatriceAltissima tensione tra Spagna e Israele. Il governo spagnolo guidato dal socialista Pedro Sánchez ha formalizzato ieri la revoca dell'ambasciatrice a Tel Aviv, Ana Salomon, in carica dal 2021 ma di ... ilgiornale.it Sánchez vieta il dual use per Israele e lo vende all’Iran. Sei milioni per gli ayatollahOltre al riconoscimento unilaterale dello stato palestinese dopo il 7 ottobre, al ritiro del suo ambasciatore da Israele e al blocco del transito di armi destinate allo stato ebraico attraverso porti ... ilfoglio.it