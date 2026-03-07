Notte di follia a Foggia non si ferma all' alt e scappa | un arresto dopo rocambolesco inseguimento

Nella notte a Foggia, un'auto non si ferma a un posto di controllo e scappa via, dando il via a un inseguimento che coinvolge le forze dell'ordine. La vettura percorre le strade della città in modo spericolato, eludendo i tentativi di fermarla. Dopo vari minuti di corsa, gli agenti riescono a bloccare il veicolo e ad arrestare il conducente.

È successo nella serata di ieri, venerdì 6 marzo, intorno alle 23. L'inseguimento si sarebbe sviluppato dal cosiddetto Piazzale Libanese al Comparto Biccari. Una persona è stata fermata dagli agenti e la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria Auto non si ferma a un posto di controllo e ingaggia un rocambolesco inseguimento con la polizia per le vie di Foggia. È successo nella serata di ieri, venerdì 6 marzo, intorno alle 23. L'auto, con a bordo due ragazzi e due ragazze, avrebbe eluso l'alt imposto dagli operatori nei pressi del Parco Volontari per la Pace (cosiddetta piazza Libanese). Il conducente si sarebbe quindi lanciato in una fuga a folle velocità terminata in via Giuseppe La Torre, zona Comparto Biccari, dopo aver attraversato la città da un polo all'altro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Follia a Catania, corriere della droga non si ferma all'alt e scatta l'inseguimento, arrestatoUn arresto e 44 chilogrammi di cocaina sequestrati; questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Catania.

