San Pellegrino in Fiore cercasi sponsor privati per sostenere l' evento

Il Comune di San Pellegrino cerca sponsor privati per sostenere la festa floreale. L’amministrazione intende trovare fondi per coprire i costi dell’evento o forse per risparmiare sui 177 mila euro spesi lo scorso anno. La ricerca di finanziamenti privati diventa sempre più urgente, mentre i cittadini attendono di scoprire se l’appuntamento si potrà confermare come nelle passate edizioni.

San Pellegrino in Fiore, evento tradizionale di Viterbo, cerca il supporto della Regione Lazio per il finanziamento della prossima edizione, prevista dal 1° al 3 maggio.

