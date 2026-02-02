A San Giovanni Valdarno si conclude il ciclo di celebrazioni dedicate a Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena. Sabato pomeriggio, alle 16, alla Pieve di San Giovanni Battista, gli studenti del Valdarno presentano i loro progetti e ricevono i premi. L’evento chiude ufficialmente le iniziative sul tema, coinvolgendo le scuole del territorio.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – A San Giovanni V aldarno l’evento conclusivo delle celebrazioni dedicate a Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena: protagonisti gli studenti del Valdarno Sabato 7 febbraio alle 16 alla Pieve di San Giovanni Battista la presentazione dei progetti delle scuole del territorio e la premiazione. Si chiude con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni il percorso di iniziative che il Comune di San Giovanni Valdarno ha dedicato, nei mesi scorsi, alla figura di Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena, protagonista di una stagione di riforme che ha segnato in modo profondo la storia e l’identità della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A San Giovanni Valdarno l’evento conclusivo delle celebrazioni dedicate a Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena

Approfondimenti su San Giovanni Valdarno

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Giovanni Valdarno

Argomenti discussi: Il futuro è Made in Italy: a San Giovanni Valdarno la scuola che forma le eccellenze di domani; Lotto, vincita a San Giovanni Valdarno; Il futuro è Made in Italy: a San Giovanni Valdarno la scuola che forma le eccellenze di domani; San Giovanni Valdarno ospiterà uno spettacolo nuovo di Massi Fruchi.

A San Giovanni Valdarno l’evento conclusivo delle celebrazioni dedicate a Pietro Leopoldo d'Asburgo LorenaSabato 7 febbraio alle 16 alla Pieve di San Giovanni Battista la presentazione dei progetti delle scuole del territorio e la premiazione ... lanazione.it

A San Giovanni Valdarno arriva Giacomo Gek GalandaAll'interno del ricco programma di Bright night 2025, mercoledì 24 settembre alle ore 16,30, nella sala consiliare di Palazzo d'Arnolfo, Giacomo Gek Galanda incontrerà la cittadinanza San Giovanni ... lanazione.it

I frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo sono vicini nel dolore e nella preghiera alla famiglia di Maria Rita Parsi, fervente e autentica devota di san Pio da Pietrelcina e sempre disponibile a testimoniare le meraviglie compiute dal Signore attraverso il - facebook.com facebook