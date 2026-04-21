San Giovanni Teatino | escrementi di piccioni polvere e altra sporcizia a pochi passi dal Comune

A Sambuceto, nel centro vicino al Comune, si segnala una situazione di degrado ambientale con presenza di escrementi di piccioni, polvere e sporcizia sul marciapiede di via Italia. Un residente ha inviato delle foto che mostrano chiaramente lo stato di incuria in quella zona. La segnalazione riguarda il rischio di problemi per la salute e l'abbandono di rifiuti che si trovano a pochi passi dagli uffici pubblici.

Degrado ambientale e rischi per la salute in centro a Sambuceto: a segnalarlo è un residente allegando le foto che documentano la situazione sul marciapiede di via Italia, di fronte al Comune, nella giornata di martedì 21 aprile.“Come si può vedere - commenta - presenza abbondante e accumulata di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Grave incidente, donna travolta da un'auto pirata a pochi passi dal ComuneUna 78enne è stata investita nei pressi di piazza Cirillo, in prossimità della sede del Comune di Casoria. Un nuovo palazzo e aree verdi in Borgo San Paolo, a pochi passi dal grattacielo LanciaNuovo intervento di riconversione edilizia a pochi passi dal grattacielo Lancia, nel quartiere San Paolo a Torino.