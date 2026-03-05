Un nuovo palazzo e aree verdi in Borgo San Paolo a pochi passi dal grattacielo Lancia

A Borgo San Paolo, a pochi passi dal grattacielo Lancia, si stanno realizzando un nuovo edificio e aree verdi. Si tratta di un intervento di riconversione edilizia che coinvolge il quartiere San Paolo di Torino. Lavori in corso che prevedono la costruzione di un palazzo e la riqualificazione dello spazio pubblico. L’intervento riguarda direttamente le aree vicine alla zona centrale del quartiere.

Nuovo intervento di riconversione edilizia a pochi passi dal grattacielo Lancia, nel quartiere San Paolo a Torino. L’altro giorno, nella seduta della Giunta Comunale è stata approvata una delibera, presentata dall’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, contenente lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Città e la proprietà per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale di 4.457 metri quadrati di superficie in via Issiglio 96. La nuova costruzione sorgerà nella stessa area in cui era presente un basso fabbricato artigianale dismesso da anni e demolito nel 2022. Sulle aree private da assoggettare all’uso pubblico, l’impresa edile realizzerà, a propria cura e spese, un’area pavimentata con aiuole verdi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Borgo San Sergio: aree verdi riqualificate con oltre 6mila pianteL’intervento da 180mila euro ha ripristinato la connettività ecologica mediante la rigenerazione delle aree verdi di rotonde, aiuole spartitraffico,... A Roma c’è una chiesa nascosta dentro un palazzo a pochi passi da Campo de’ FioriRoma: c’è una “chiesa nascosta” a Campo de’ Fiori, invisibile ai più (è nascosta in un palazzo storico). Tutto quello che riguarda Un nuovo palazzo e aree verdi in Borgo.... Temi più discussi: Borgo San Paolo, arriva un nuovo palazzo residenziale in via Issiglio; Borgo San Paolo, via libera a nuovo palazzo residenziale in via Issiglio; Zone 30 più estese in sei quartieri. Coinvolte 115 strade; Ragazza di 27 anni trovata morta in casa a Torino San Paolo, le cause sono da accertare. Borgo San Paolo, via libera a nuovo palazzo residenziale in via IssiglioBorgo San Paolo, via libera a un palazzo di 8 piani e 41 alloggi in via Issiglio 96. Prevista edilizia convenzionata e area verde. quotidianopiemontese.it Borgo San Paolo, arriva un nuovo palazzo residenziale in via IssiglioNuovo intervento di riconversione edilizia a pochi passi dal grattacielo Lancia, nel quartiere San Paolo. Nella seduta della Giunta Comunale di ieri è stata approvata una delibera, presentata dall’ass ... torinoggi.it Borgo San Paolo, via libera a nuovo palazzo residenziale in via Issiglio - facebook.com facebook Borgo San Paolo, via libera a nuovo palazzo residenziale in via Issiglio x.com