Grave incidente donna travolta da un' auto pirata a pochi passi dal Comune

Da napolitoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 78 anni è stata investita da un'auto pirata vicino a piazza Cirillo, a pochi passi dalla sede del Comune di Casoria. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. La polizia sta cercando di identificare il veicolo responsabile.

Una 78enne è stata investita nei pressi di piazza Cirillo, in prossimità della sede del Comune di Casoria. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, guidato da una donna, non si sarebbe fermato a prestare soccorso, dileguandosi immediatamente dopo l’impatto e facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Municipale di Casoria, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità della conducente responsabile. Tuttavia, all’arrivo degli agenti, l’auto si era già allontanata. Le condizioni della vittima sono apparse fin da subito serie. L’anziana è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove in queste ore è sottoposta a un delicato intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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