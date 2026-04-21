Un nuovo fermento spirituale si fa strada in un momento di crescente tensione globale, dove le incertezze causate dai conflitti e dalle crisi internazionali portano molte persone a cercare conforto nel passato e nella fede. Tra i simboli di questa rinascita si trova la figura di San Francesco d’Assisi, mentre un musicista noto come il “pianista eremita” continua a suscitare interesse con la sua meditazione attraverso la musica. Questa combinazione di tradizione e ricerca interiore caratterizza il panorama attuale.

Torna a spirare forte il vento della spiritualità, sospinto da una nuova età dell’ansia. Le turbolenze geopolitiche scuotono ogni certezza e l’apprensione cerca nel trascendente una rinnovata fiducia nel futuro. Come in un puzzle di coincidenze premonitrici, ricorre quest’anno l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (118182–1226), patrono d’Italia e figura centrale della spiritualità mondiale per il suo messaggio di pace, oltre che di povertà e amore per la natura. Valori che legano con un filo antico e tenace Assisi alla Calabria e al suo patrono, San Francesco di Paola. E non solo perché, secondo la tradizione, i genitori del santo paolano ottennero la nascita del figlio dopo averla chiesta per intercessione di Francesco d’Assisi, dandogli poi quel nome.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - San Francesco d'Assisi, la spiritualità e il “pianista eremita" Mario Mariani

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