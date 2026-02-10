Celebrazioni per San Francesco Cultura e spiritualità ad Assisi per la prima ostensione pubblica

La città di Assisi si prepara a vivere un mese di festa con le celebrazioni per San Francesco. Dal 21 febbraio al 22 marzo, le spoglie del santo saranno esposte per la prima volta al pubblico, attirando visitatori da tutta Italia. La comunità religiosa ha organizzato un calendario ricco di eventi, tra riti spirituali e iniziative culturali, per accompagnare questa grande occasione. La gente si avvicina con entusiasmo, desiderosa di partecipare e riscoprire il legame con il santo e la città.

Oltre alla prima ostensione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di san Francesco in programma dal 21 febbraio al 22 marzo, la comunità dei frati del Sacro Convento ha predisposto un calendario con numerosi appuntamenti. Sabato 21 febbraio, ci sarà, alle 21, il concerto "The Schola Cantorum of the London Oratory School", diretto da Charles Cole. Altri due concerti il 28 febbraio e il 7 marzo, sempre alle 19.30, con "Sacrae Passionis Concentus" della Cappella Musicale della Basilica papale di san Francesco in Assisi, diretta da fra Peter Hrdy mentre il 10 marzo alle 21 sarà la volta del concerto dei Knoxville Catholic High School Singers, del Tennessee, diretti da Phillips Holloway.

