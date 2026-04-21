A San Biagio di Callalta, un grande divano lasciato tra le piante ha attirato l'attenzione durante la Giornata della Terra. L’oggetto, dimenticato nel verde, si trova in una zona dove si svolgono attività di tutela ambientale. La presenza del divano ha suscitato commenti tra i residenti e ha attirato l’interesse di chi si occupa di gestione dei rifiuti. Nessuna azione è stata ancora intrapresa per rimuoverlo o smaltirlo.

Un imponente divano abbandonato tra la vegetazione è diventato il simbolo involontario di una giornata dedicata alla tutela ambientale a San Biagio di Callalta. L’episodio si è verificato ieri, nell’area di Via Risorgive ad Olmi, in prossimità del cavalcavia che conduce verso Lanzago lungo il percorso autostradale, durante una manifestazione organizzata per celebrare la Giornata mondiale della Terra. L’intervento di pulizia ha la partecipazione di numerosi volontari impegnati nel recupero di plastica, lattine e scarti secchi sparsi sul terreno. L’iniziativa è stata promossa dal Comune e ha la collaborazione operativa di Fipsas e Contarina, con il contributo attivo degli Alpini di San Biagio, pronti a intervenire per la cura della comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Biagio, il divano abbandonato che scuote la Giornata della Terra

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