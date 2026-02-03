San Biagio il santo medico che protegge la gola con due candele e l’ultima fetta di panettone

Ogni 3 febbraio, le chiese italiane si riempiono di fedeli che vogliono rispettare un’antica tradizione. Si tratta di un gesto semplice, ma molto sentito: due candele incrociate vengono poggiate sotto il mento dei devoti. È un modo per chiedere protezione alla figura di San Biagio, il santo medico che, secondo la tradizione, protegge la gola. Molte persone si avvicinano alle chiese con l’intento di ricevere questa benedizione, anche mentre afferrano l’ultima fetta di panettone. Una

Ogni anno, il 3 febbraio, le chiese si riempiono di fedeli che attendono un gesto antico: due candele incrociate appoggiate delicatamente sotto il mento. È la festa di San Biagio, una figura che unisce la storia dell’Armenia del IV secolo alla cultura popolare italiana. Ma chi era davvero quest’uomo e perché, a distanza di millenni, continuiamo a invocare il suo aiuto per un semplice mal di gola? San Biagio non nacque santo, ma medico. Vissuto a Sebaste, in Armenia, venne scelto come vescovo dalla sua comunità proprio per la sua saggezza e la sua capacità di cura. La sua vita, tuttavia, si intrecciò con le violente persecuzioni cristiane dell’epoca. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Questa mattina a Milano è festa di San Biagio e in molti hanno scelto di rispettare la tradizione.

Ogni 2 febbraio, a San Biagio si celebra il santo protettore della gola.

Argomenti discussi: Santo del giorno 03 Febbraio 2026: San Biagio, vescovo e martire; Monza: San Biagio tra reliquia, benedizione e panettone contro il mal di gola; MISANO ADRIATICO IL 3 FEBBRAIO CELEBRA IL SANTO PATRONO SAN BIAGIO: SANTA MESSA E CONCERTO GOSPEL; Festeggiamenti patronali a Monte San Biagio.

