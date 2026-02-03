San Biagio della Pagnotta | il 3 febbraio a Roma si mangiano i pani ‘magici’ che proteggono gola e fortuna

A Roma, oggi si ripete una tradizione antica legata a San Biagio, il santo protettore della gola. In alcune chiese della città, tra cui quella di San Biagio della Pagnotta, la gente si riunisce per ricevere e mangiare piccoli pani benedetti. Sono i pani magici, che si dice proteggano la gola e portino fortuna. La giornata si svolge tra fede e curiosità, con i cittadini che si avvicinano per partecipare a questo rito popolare che si tramanda da generazioni.

Oggi è il 3 febbraio e, a Roma, c'è una tradizione antica che torna a farsi viva tra fede popolare e curiosità cittadine: è il giorno dedicato a San Biagio, protettore della gola, e in alcune chiese della Capitale (tra cui quella di San Biagio della Pagnotta) si rinnova un rito particolare: la distribuzione e il consumo di piccoli pani benedetti, ritenuti capaci di portare protezione e buon auspicio. Un'usanza che intreccia devozione, simbolismo religioso e memoria collettiva.

Oggi 3 febbraio si celebra San Biagio, il vescovo martire invocato contro i malanni alla gola.

Ogni 2 febbraio, a San Biagio si celebra il santo protettore della gola.

