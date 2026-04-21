San Bartolo non c’è più posto | Gli sfollati non trovano una casa Davanti a loro c’è un muro d’odio

A San Bartolo, molti sfollati ancora non hanno trovato una sistemazione stabile. Le persone coinvolte nelle operazioni di assistenza ricordano con chiarezza gli sforzi fatti durante i giorni più critici, quando si portavano scatoloni, brande e materassi tra le macerie. Attualmente, davanti a chi cerca una casa si presenta un muro di ostilità, e la situazione di emergenza persiste senza risposte chiare.

C’era anche lui in quei giorni, quando forte era l’emergenza, a portare gli scatoloni, le brande e i materassi. Paolo Falaguasta, direttore della Caritas, è stato protagonista della corsa della solidarietà, per dare un tetto agli sfollati del grattacielo. L’incendio in una torre, poi l’ordinanza di gombero per motivi di sicurezza. Centinaia di persone senza un tetto nel volgere di qualche giorno, poco più. Proprio nei momenti più drammatici la svolta, si aprono le porte del vecchio ospedale psichiatrico, una volta convento di San Bartolo. Gli sfollati del grattacielo verranno accolti nel complesso della Regione affidato all’Asl, struttura che viene presa in comodato temporaneo dall’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio scesa in campo con la Caritas.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Bartolo, non c’è più posto: "Gli sfollati non trovano una casa. Davanti a loro c’è un muro d’odio" Notizie correlate Leggi anche: San Bartolo apre. Sfollati accolti dalla Caritas Un giorno a San Bartolo: "Molti sfollati lavorano. All’alba già in campagna"Si lava i denti in uno dei bagni del complesso San Bartolo, scorre l’acqua, si guarda allo specchio. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: San Bartolo, non c’è più posto: Gli sfollati non trovano una casa. Davanti a loro c’è un muro d’odio; Firenze, al Parco San Bartolo torna Vivi San Bartolo; Bagno di Romagna Calcio vs San Bartolo Gabicce Mare, il tabellino; Pesaro, l’Ente Parco dice sì al parking a Focara: basta sosta selvaggia. Il Comune può procedere all’acquisizione dell’area. Pompei, installata la stazione meteo San Bartolo LongoPompei – In tutto il mondo cattolico, il beato Bartolo Longo (1841-1926) é conosciuto per le sue opere di carità, di devozione alla Madonna del Rosario e di beneficenza per le orfanelle e per i figli ... cronachedellacampania.it TrenoTrekking: la Traversata del San Bartolo - facebook.com facebook