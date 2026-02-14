Un giorno a San Bartolo | Molti sfollati lavorano All’alba già in campagna

Mario Rossi, uno degli sfollati di San Bartolo, si alza presto perché deve andare a lavorare in campagna, anche se la sua casa è ancora inagibile. La mancanza di alternative lo costringe a iniziare la giornata con le mani callose e un gesto quotidiano tra le mura del complesso. Ieri mattina, tra i rumori delle prime luci, si è lavato i denti in uno dei bagni condivisi, mentre fuori il sole iniziava a scaldare il cortile.

Si lava i denti in uno dei bagni del complesso San Bartolo, scorre l'acqua, si guarda allo specchio. E' uno degli ultimi, ieri mattina, ad alzarsi – camera numero 13 – e prepararsi per andare a lavorare. San Bartolo, una volta convento, poi ospedale psichiatrico. Adesso hotel speranza per una quindicina di sfollati del Grattacielo, addio alle Torri, inagibili come hanno scritto – nero su bianco – i vigili del fuoco. Sono arrivati giovedì, intorno alle 18, alla fine di un giorno drammatico che resterà impresso nella storia di questa città, lo sgombero di quei giganti, finestre con vista sui binari.